Galatasaray'da iki isim derbide yok!

Galatasaray'da Yusuf Demir ve Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi saat 20.00'de başlayacak.