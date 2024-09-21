Galatasaray'da iki isim derbide yok!

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki isim derbide yok!
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21 Eylül 2024 14:29
Galatasaray'da Yusuf Demir ve Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi saat 20.00'de başlayacak.

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