Galatasaray'da, ibrasızlık tarih oluyor!

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da kongre, tüzük değişikliği için bir araya gelecek.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da, ibrasızlık tarih oluyor!
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08 Haziran 2023 09:49
Son güncelleme 08 Haziran 2023 09:50
Galatasaray Kulübü, cumartesi günü olağanüstü genel kurul düzenleyecek. Bu kongrede tüzük maddelerinde düşünülen değişiklikler üyelerin oylarına sunulacak.

3 yıllık yönetim görev sürelerinin 2 yıla indirilmesi teklif edilecek. Bunun dışında en önemli hamle ise Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerinde yaşanan ibrasızlık konusunda olacak.

İdari ibrasızlığın kaldırılması ve mali yönden tek oylama yapılması konusunda kulüp üyelerinden onay istenecek. Olağanüstü seçimle, Haziran 2022'de koltuğa oturan Dursun Özbek'in başkanlık süresi Haziran 2024'te sona eriyor.

Yönetimlerin görev süresi 2 yıla düşerse Galatasaray'da bir sene sonra olağan seçimli genel kurul düzenlenecek.

TÜZÜK 2010'DA DEĞİŞTİ

Galatasaray'da önce iki yılda bir yapılan başkanlık seçimleri Adnan Polat döneminde yapılan tüzük değişikliği ile 3 yıla çıkartılmıştı. 2010 yılından bu yana aynı tüzük işliyordu. Yıllar sonra tüzük maddelerinde değişikliğe gidilecek. 

 

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