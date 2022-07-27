Galatasaray'da hesaplar karıştı

Galatasaray'da yeni sezona 12 gün kala kadro belirsizliği devam ediyor.Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçimi kazanmadan önce vaat olarak "Transferler ve bütçe hazır" demiş; 1 gün sonraki (GS Lisesi) Pilav Günü'nde de "3-4 nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ancak planlar tutmadı...14 Haziran'da resmen işbaşı yapan Özbek ve ekibi, geride kalan 43 günde kadroya 5 takviye yapıp bu isimleri kampa yetiştirebildi: Oliveira, Abdülkerim, Dubois, Kazımcan ve Seferovic.Teknik Direktör Okan Buruk, Özbek'in "Takımı bozmayı düşünmüyoruz" sözlerinin aksine kadronun tamamen yenilenmesini talep ederken 5 transfer daha istedi.Bu 5 transferin kimler olacağı ve takıma ne zaman katılacağı belirsiz. Cimbom, Süper Lig'de açılışı 7 Ağustos'ta Antalya deplasmanında yapacak.İlk resmi maça 12 gün kala, 5 transferin nasıl yapılacağı merak konusu. Üstelik takımdan ayrılacaklar da netleşmiş değil. Yönetimi zor bir süreç bekliyor.