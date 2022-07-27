Galatasaray'da hesaplar karıştı

Galatasaray'da yeni sezona 12 gün kala kadro belirsizliği devam ediyor.
Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçimi kazanmadan önce vaat olarak "Transferler ve bütçe hazır" demiş; 1 gün sonraki (GS Lisesi) Pilav Günü'nde de "3-4 nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ancak planlar tutmadı...
14 Haziran'da resmen işbaşı yapan Özbek ve ekibi, geride kalan 43 günde kadroya 5 takviye yapıp bu isimleri kampa yetiştirebildi: Oliveira, Abdülkerim, Dubois, Kazımcan ve Seferovic.
KADRO HALA BELİRSİZ
Teknik Direktör Okan Buruk, Özbek'in "Takımı bozmayı düşünmüyoruz" sözlerinin aksine kadronun tamamen yenilenmesini talep ederken 5 transfer daha istedi.
Bu 5 transferin kimler olacağı ve takıma ne zaman katılacağı belirsiz. Cimbom, Süper Lig'de açılışı 7 Ağustos'ta Antalya deplasmanında yapacak.
İlk resmi maça 12 gün kala, 5 transferin nasıl yapılacağı merak konusu. Üstelik takımdan ayrılacaklar da netleşmiş değil. Yönetimi zor bir süreç bekliyor.
Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçimi kazanmadan önce vaat olarak "Transferler ve bütçe hazır" demiş; 1 gün sonraki (GS Lisesi) Pilav Günü'nde de "3-4 nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ancak planlar tutmadı...
14 Haziran'da resmen işbaşı yapan Özbek ve ekibi, geride kalan 43 günde kadroya 5 takviye yapıp bu isimleri kampa yetiştirebildi: Oliveira, Abdülkerim, Dubois, Kazımcan ve Seferovic.
KADRO HALA BELİRSİZ
Teknik Direktör Okan Buruk, Özbek'in "Takımı bozmayı düşünmüyoruz" sözlerinin aksine kadronun tamamen yenilenmesini talep ederken 5 transfer daha istedi.
Bu 5 transferin kimler olacağı ve takıma ne zaman katılacağı belirsiz. Cimbom, Süper Lig'de açılışı 7 Ağustos'ta Antalya deplasmanında yapacak.
İlk resmi maça 12 gün kala, 5 transferin nasıl yapılacağı merak konusu. Üstelik takımdan ayrılacaklar da netleşmiş değil. Yönetimi zor bir süreç bekliyor.