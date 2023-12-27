Galatasaray'da hedef 17. kupa!

TFF Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'yi geçerek 17. zaferini ilan etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki finallerde eşitlik bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef 17. kupa!
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27 Aralık 2023 13:33
Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kozlarını Suudi Arabistan'da düzenlenecek Turkcell Süper Kupa maçında paylaşacak. İki takım Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde Fenerbahçe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini bu defa mağlup ederek bir kez daha Süper Kupa'nın sahibi olmak istiyor. Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, 16 kez ile en çok zafere ulaşan takım Galatasaray...

3 YILDIR ALAMIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kozlarını Suudi Arabistan'da düzenlenecek Turkcell Süper Kupa maçında paylaşacak. İki takım Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde Fenerbahçe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini bu defa mağlup ederek bir kez daha Süper Kupa'nın sahibi olmak istiyor. Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, 16 kez ile en çok zafere ulaşan takım Galatasaray.

Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğunu bulunuyor. Son 3 yılda Trabzonspor (2) ve Beşiktaş kupayı müzesine götürdü. Galatasaray son olarak 2019- 20'de şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe ise 8 yıldır kupaya hasret... Bununla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe 7. kez final maçına çıkacak. 3'er kez mutlu sona ulaşan iki takım arasında eşitlik bulunuyor. Kazanan aralarındaki maçlarda da öne geçecek. Ayrıca Süper Kupa'yı en çok kazanan teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı... Onu 4 kupayla Fatih Terim takip ediyor.

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