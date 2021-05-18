Galatasaray'da Halil Dervişoğlu harekatı

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürütmek zorunda kaldığı bir transfer görüşmesi daha var. İngiltere'nin Brentford takımından kiralanan ve geç de olsa süre almaya başladıktan sonra parmak ısırtan bir performans sergileyen 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun bonservisi Galatasaray tarafından isteniyor.



Ancak EURO 2020 kadrosuna seçilen genç yeteneğin, turnuvada patlama yapma ihtimali ve sonrasında piyasasının çok yükselebileceği endişesi, Sarı-Kırmızılılar'ı acele etmeye zorluyor. Oyuncuyu kiralarken herhangi bir bedel ödemeyen Galatasaray cephesi, İngiliz kulübünün, "Zorunlu satın alma maddesi olsun" önerisini geri çevirdiği için pişman. Şimdi, Brentford'un talep edeceği bonservis bedeli bekleniyor.



PİŞMANLIK YAŞANIYOR



Halil Dervişoğlu'nun kiralık transfer sürecinde Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, bu konuda büyük bir pişmanlık yaşarken Fatih Terim'in yeni sezon kadrosunda olmasını istediği oyuncu için acil durum ilan edildiği bildirildi.



Halil için F.Bahçe'nin devrede olduğu uzun süredir transfer kulislerinde konuşulurken, başka talipleri de olan genç yıldızın Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.



21 yaşındaki Halil bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asistle oynadı.



