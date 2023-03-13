Galatasaray'da Fernando Muslera süper döndü

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera, 34 günlük kısa bir sürede iyileşti. Uruguaylı file bekçisinin bu süre içerisinde her gün çalışma yaparak iyileştiği ve kendisini hazır tuttuğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fernando Muslera süper döndü
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13 Mart 2023 09:54
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor mücadelesinde ayağından ciddi bir sakatlık geçirdi.

Yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı file bekçisi, 34 gün gibi kısa bir sürede tamamen iyileşip, sahalara döndü. 36 yaşındaki kalecinin, iyileşme sürecinde yoğun bir şekilde çalıştığı öğrenildi.

Bu süre içerisinde havuzda güçlendirme çalışmaları gerçekleştiren Muslera'nın, hiçbir gün tedavisini aksatmadığı ve ekstra özveri gösterdiği belirtildi.

Geçit vermedi

Sakat olmasına rağmen ışıklarla reaksiyon çalışması yapan Muslera, bu şekilde de formunu korumayı başardı. Tecrübeli eldiven, Kasımpaşa mücadelesinde Sarı-Kırmızılı formasına kavuşurken, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi. 

 
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