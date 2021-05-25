Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa!

Galatasaray'da Fatih Terim'i destekleyen yönetici Maruf Güneş, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa!
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25 Mayıs 2021 22:26
Galatasaray'da bir yanda seçim çalışması, bir yandan da Fatih Terim ile ilgili Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar gündemi meşgul ederken, bir istifa geldi.

Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından tepki gösteren yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş'in istifa ettiği açıklandı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Maruf Güneş, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i hedef alan açıklamaları sonrasında, "Başkanlık makamına saygım sonsuz fakat başkanımızın açıklamalarıyla aynı görüşte değilim! Fatih Terim kırmızı çizgimdir... Aslolan Galatasaray'dır." demişti.

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