Galatasaray'da Evander için ikna turları

Galatasaray'da 10 numara transferinde listenin tepesine yazılan Evander için pazarlıklar sürüyor.10 milyon Euro ile masaya oturan Midtjylland son olarak 8 milyon Euro'ya indi. PSV ve Porto'nun ilgisini fırsat bilen Danimarka kulübü indirime yanaşmıyor.Galatasaray, 6 milyon Euro'luk teklifini yaptı ve bonus formülüyle ikna etmeye çalışıyor.Midtjylland'da 500 bin Euro'ya oynayan Evander'in sarı-kırmızılılarla 1.5 milyon Euro bir rakam karşılığında prensipte anlaştığı öğrenildi.24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayı giymek için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.