Galatasaray'da Evander için ikna turları

Pazarlığı 10 milyon Euro'dan açan Danimarka kulübü en son 8'e indi. Galatasaray ise 6 milyon Euro ve bonus teklifini masaya koydu. Ancak Midtjylland buna yanaşmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Evander için ikna turları
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31 Temmuz 2022 12:02
Galatasaray'da 10 numara transferinde listenin tepesine yazılan Evander için pazarlıklar sürüyor.

10 milyon Euro ile masaya oturan Midtjylland son olarak 8 milyon Euro'ya indi. PSV ve Porto'nun ilgisini fırsat bilen Danimarka kulübü indirime yanaşmıyor.

Galatasaray, 6 milyon Euro'luk teklifini yaptı ve bonus formülüyle ikna etmeye çalışıyor.

Midtjylland'da 500 bin Euro'ya oynayan Evander'in sarı-kırmızılılarla 1.5 milyon Euro bir rakam karşılığında prensipte anlaştığı öğrenildi.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayı giymek için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 

  
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