Galatasaray'da 'Enzo'r transfer!

Gelecek vadeden isimlere yönelen Galatasaray, Mikautadze'nin ardından Stuttgart'tan Enzo Millot için 18 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 'Enzo'r transfer!
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01 Ocak 2025 08:44
Dybala'nın transferinde frene basan Galatasaray, Arjantinli futbolcunun 2.5 yıl için istediği 25 milyon Euro'yu gelecek vadeden yıldız adaylarına ayırdı.

Bu planlamada ilk teklifini Lyon'dan golcü isim Mikautadze'ye yapan Aslan, bonservis pazarlığında 18 milyon Euro'ya kadar çıktı. Galatasaray aynı rakamı Stuttgart'tan Enzo Millot için de ödemeye hazır. 8 gol-5 asistle Alman ekibini sırtlayan 22 yaşındaki on numaranın sezon sonu için serbest kalma maddesi 18 milyon Euro.

ŞARTLARI ZORLUYOR

Fransa U-23 Milli Takımı'na kadar yükselen yetenekli oyuncuyla Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray cephesi, Mikautadze'den sonra Enzo Millot için de şartlarını zorluyor.

MİKAUTADZE BEĞENDİ, GERİ ALDI!

Galatasaray taraftarı ise Mikautadze'ye sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Gürcü oyuncu, "Galatasaray'a gel" yazılı bir mesajı beğenirken sonrasında ise bu beğeniyi kaldırdı. 

 
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