Galatasaray'da Elfsborg hazırlığı

Galatasaray'da yeterli güneş ışığı alamayan RAMS Park zemini, milli arada bakıma girdi.
Çimlere tekrar tohum ekildi. 10 gündür aralıksız çalışma yapılan Aslantepe'nin haftaya çarşamba günü Elfsborg ile oynanacak maça hazır hale getirilmesi planlanıyor.
RAMS Park'ın çimleri sıfırdan yenilenecek. Aslantepe zemini 2021 yazında değişmişti.
Galatasaray, milli ara sonrası iç sahada ilk maçında gelecek hafta çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.
Çimlere tekrar tohum ekildi. 10 gündür aralıksız çalışma yapılan Aslantepe'nin haftaya çarşamba günü Elfsborg ile oynanacak maça hazır hale getirilmesi planlanıyor.
RAMS Park'ın çimleri sıfırdan yenilenecek. Aslantepe zemini 2021 yazında değişmişti.
Galatasaray, milli ara sonrası iç sahada ilk maçında gelecek hafta çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.