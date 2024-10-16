Galatasaray'da Elfsborg hazırlığı

Galatasaray, RAMS Park zeminini Elfsborg maçına hazır hale getirmeye çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Elfsborg hazırlığı
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16 Ekim 2024 08:45
Galatasaray'da yeterli güneş ışığı alamayan RAMS Park zemini, milli arada bakıma girdi.

Çimlere tekrar tohum ekildi. 10 gündür aralıksız çalışma yapılan Aslantepe'nin haftaya çarşamba günü Elfsborg ile oynanacak maça hazır hale getirilmesi planlanıyor.

RAMS Park'ın çimleri sıfırdan yenilenecek. Aslantepe zemini 2021 yazında değişmişti.

Galatasaray, milli ara sonrası iç sahada ilk maçında gelecek hafta çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

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