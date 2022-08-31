Galatasaray'da Dubois geri dönüyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Leo Dubois'in, bu hafta kadroda yer alması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Dubois geri dönüyor
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31 Ağustos 2022 11:01
Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, adalesindeki problem nedeniyle bu sezon henüz süre alamamıştı.

Yoğun bir tedavi uygulanan 27 yaşındaki sağ bekin, durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İdmanlara başlayan Fransız futbolcunun, Gaziantep FK mücadelesinde kadroda olacağı belirtildi.

Okan Buruk'un şans vermesi halinde ise Dubois'in, ikinci yarıda sahne alması bekleniyor. 

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