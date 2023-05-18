Galatasaray'da Dembele telaşı!

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için daha da güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. Gelecek sezonun planlaması yapan Aslan forvet hattına yöneldi.
Galatasaray'a geleceği iddia edilen Moussa Dembele'nin talipleri her geçen gün artıyor.
Galatasaray yönetimi, golcü adayları arasında üst sıralarda yer alan Moussa Dembele'ye Almanya'dan da talipler çıkması üzerine elini çabuk tutma kararı aldı. Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız için temaslara hız verildi.
Fransız golcü bu sezon 28 maçta görev aldı. 26 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 3 gol 1 de asistlik katkı sağladı.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.
Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.
2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için daha da güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. Gelecek sezonun planlaması yapan Aslan forvet hattına yöneldi.
Galatasaray'a geleceği iddia edilen Moussa Dembele'nin talipleri her geçen gün artıyor.
Galatasaray yönetimi, golcü adayları arasında üst sıralarda yer alan Moussa Dembele'ye Almanya'dan da talipler çıkması üzerine elini çabuk tutma kararı aldı. Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız için temaslara hız verildi.
Fransız golcü bu sezon 28 maçta görev aldı. 26 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 3 gol 1 de asistlik katkı sağladı.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.
Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.
2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.