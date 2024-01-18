Galatasaray'da Davinson Sanchez formasına kavuştu

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez, Ümraniyespor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Davinson Sanchez formasına kavuştu
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18 Ocak 2024 23:02
Son güncelleme 18 Ocak 2024 23:03
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, Ümraniyespor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro'ya transfer ettiği 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Sakatlığını atlatıp geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Kolombiyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmayla birlikte takıma geri döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Sanchez, 63'üncü dakikada Abdulkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu.

SON 7 LİG MAÇINI KAÇIRMIŞTI

Son maçına UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı maçına Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında çıkan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, son 7 lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçırmıştı. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla beraber çalışmalara devam eden Davinson Sanchez, Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşmuş oldu.

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