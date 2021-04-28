Galatasaray'da Burak Elmas resmen aday oldu

Galatasaray'ın başkan adaylarından Burak Elmas, Divan Kurulu'na evraklarını teslim etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Burak Elmas resmen aday oldu
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28 Nisan 2021 11:38
Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylığını açıklayan isimlerden olan Burak Elmas, Divan Kurulu'na evraklarını teslim etti.

Burak Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum"





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