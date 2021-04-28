Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylığını açıklayan isimlerden olan Burak Elmas, Divan Kurulu'na evraklarını teslim etti.Burak Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı;"Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum"