Galatasaray'da borçsuzluk müjdesi!

Futbolculara, antrenörlere, futbolcu temsilcilerine ve kulüp çalışanlarına ödeme yapan Galatasaray, bir borçsuzluk dönemini daha atlattı.
Ayrıca geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri de futbolcuların hesaplarına geçirildi. Galatasaray'da yapılan ödemelerin ardından yüzler gülmeye başladı.
Hem maaş hem de prim ödemelerini alan sarı-kırmızılı oyuncuların keyfi yerine geldi.
Ayrıca geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri de futbolcuların hesaplarına geçirildi. Galatasaray'da yapılan ödemelerin ardından yüzler gülmeye başladı.
Hem maaş hem de prim ödemelerini alan sarı-kırmızılı oyuncuların keyfi yerine geldi.