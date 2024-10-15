Galatasaray'da borçsuzluk müjdesi!

Galatasaray'da kulüpteki herkese alacakları ödendi ve sarı-kırmızılı bir borçsuzluk dönemi daha atlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da borçsuzluk müjdesi!
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15 Ekim 2024 09:23
Futbolculara, antrenörlere, futbolcu temsilcilerine ve kulüp çalışanlarına ödeme yapan Galatasaray, bir borçsuzluk dönemini daha atlattı.

Ayrıca geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri de futbolcuların hesaplarına geçirildi. Galatasaray'da yapılan ödemelerin ardından yüzler gülmeye başladı.

Hem maaş hem de prim ödemelerini alan sarı-kırmızılı oyuncuların keyfi yerine geldi.

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