Galatasaray'da bitmeyen transfer: Bek

Galatasaray'da bek transferi yeniden gündeme geldi.
JAKOBS VE JELERT
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde transfer edilen sol bek Ismail Jakobs, Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Senegalli futbolcunun iki kez sakatlık yaşaması soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
Yaz transfer döneminde Kopenhag'dan kadroya katılan Elias Jelert ise teknik direktör Okan Buruk tarafından çok fazla tercih edilmedi.
Sarı-kırmızılıların bu gelişmelerin ardından devre arasında bek bölgesine de takviye yapması bekleniyor.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile oynadıkları maçın ardından transfer konusunda, "Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var." demişti.
GALATASARAY'IN BEK TRANSFERLERİ
Galatasaray, 2022 yılında başlayan Okan Buruk döneminde bek bölgesine önemli transferler gerçekleşmişti.
Sarı-kırmızılılar daha önce 2022 yılında sağ beke Leo Dubois'i transfer etmişti. Fransız oyuncu, önce geçen sezon Başakşehir'e kiralanmış ve ardından yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atmıştı.
Geçen sezonun yaz transfer döneminde sol beke Angelino takviyesi yapayan Galatasaray, devre arasında İspanyol oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Okan Buruk'un ekibi devre arasında Hannover'den Derrick Köhn'ü kadrosuna katmış ve sezonu sol bekte Köhn ile bitirmişti. Köhn de yaz transfer döneminde Werder Bremen'in yolunu tuttu.
Galatasaray, ayrıca 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmış ve Adekugbe, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılılarda forma giymişti. [*Editör Notu: TFF, o dönem Gaziantep FK ve Hatayspor gibi ligden çekilen takımların oyuncularının ayrılması izin vermiş ve söz konusu kulüpten ayrılan yabancı oyuncular o dönem yeni takımlarında yabancı futbolcu olarak sayılmamıştı.]
JAKOBS VE JELERT
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde transfer edilen sol bek Ismail Jakobs, Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Senegalli futbolcunun iki kez sakatlık yaşaması soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
Yaz transfer döneminde Kopenhag'dan kadroya katılan Elias Jelert ise teknik direktör Okan Buruk tarafından çok fazla tercih edilmedi.
Sarı-kırmızılıların bu gelişmelerin ardından devre arasında bek bölgesine de takviye yapması bekleniyor.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile oynadıkları maçın ardından transfer konusunda, "Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var." demişti.
GALATASARAY'IN BEK TRANSFERLERİ
Galatasaray, 2022 yılında başlayan Okan Buruk döneminde bek bölgesine önemli transferler gerçekleşmişti.
Sarı-kırmızılılar daha önce 2022 yılında sağ beke Leo Dubois'i transfer etmişti. Fransız oyuncu, önce geçen sezon Başakşehir'e kiralanmış ve ardından yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atmıştı.
Geçen sezonun yaz transfer döneminde sol beke Angelino takviyesi yapayan Galatasaray, devre arasında İspanyol oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Okan Buruk'un ekibi devre arasında Hannover'den Derrick Köhn'ü kadrosuna katmış ve sezonu sol bekte Köhn ile bitirmişti. Köhn de yaz transfer döneminde Werder Bremen'in yolunu tuttu.
Galatasaray, ayrıca 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmış ve Adekugbe, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılılarda forma giymişti. [*Editör Notu: TFF, o dönem Gaziantep FK ve Hatayspor gibi ligden çekilen takımların oyuncularının ayrılması izin vermiş ve söz konusu kulüpten ayrılan yabancı oyuncular o dönem yeni takımlarında yabancı futbolcu olarak sayılmamıştı.]