17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Galatasaray'da başarının sırrı: Mali disiplin ve zamanında ödemeler

Galatasaray'da son üç sezonun şampiyonluğunda saha içi başarı kadar, zamanında yapılan ödemelerin de büyük payı var. Başkan Dursun Özbek yönetimi, maaş, prim ve transfer ödemelerinde gösterdiği titizlikle takım içi huzuru ve motivasyonu üst seviyede tutuyor.

calendar 17 Eylül 2025 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 09:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da başarının sırrı: Mali disiplin ve zamanında ödemeler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son üç sezonu şampiyon tamamlayarak Türk futbolunda büyük bir istikrara imza atan Galatasaray'da, sportif başarının perde arkasında güçlü bir mali disiplin ve zamanında yapılan ödemeler yatıyor.
 
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sadece sahadaki değil, saha dışındaki düzenin de başarıya doğrudan etki ettiğini gözler önüne seriyor.
 
ZAMANINDA ÖDEME, MAKSİMUM MOTİVASYON
 
Kulüp içinde yapılan analizler, son yıllarda ödemelerin geçmişe kıyasla çok daha erken ve düzenli yapıldığını ortaya koydu.
 
Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline maaş ve primlerden oluşan hak edişlerin zamanında ödenmesi, özellikle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde moral ve motivasyonu üst seviyeye taşıdı.
 
Başkan Dursun Özbek ve ekibinin bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiği, herhangi bir gecikmeye kesinlikle tolerans tanımadığı öğrenildi. Böylece oyuncular ve teknik kadro sadece saha içi performanslarına odaklanabiliyor.
 
OSIMHEN TRANSFERİNDE REKOR ÖDEME
 
Yönetimin finansal disiplini sadece maaş ve primlerle sınırlı kalmıyor. Galatasaray, transfer harcamalarında da güvenilir bir profil çiziyor.
 
Son olarak Napoli'den rekor bir bedelle kadroya katılan Victor Osimhen için sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüne 40 milyon euroyu peşin olarak ödedi. Nijeryalı yıldızın transferi için toplamda 75 milyon euroyu gözden çıkaran yönetim, kalan 35 milyon euroluk kısmı ise iki taksit halinde ödeyecek.
 
BAŞARI TESADÜF DEĞİL
 
Sahada elde edilen zaferlerin arka planında finansal istikrar ve kurumsal yönetimin etkisi büyük.
 
Galatasaray Yönetimi, ödemelerdeki bu istikrarlı tabloyu sürdürerek hem oyuncuların hem de teknik kadronun huzurunu ve odaklanmasını artırmayı hedefliyor. Yönetimin bu yaklaşımı, Sarı-Kırmızılılar'ın istikrarını korumasında kilit rol oynuyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.