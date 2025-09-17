Galatasaray'da başarının sırrı: Mali disiplin ve zamanında ödemeler

Son üç sezonu şampiyon tamamlayarak Türk futbolunda büyük bir istikrara imza atan Galatasaray 'da, sportif başarının perde arkasında güçlü bir mali disiplin ve zamanında yapılan ödemeler yatıyor.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sadece sahadaki değil, saha dışındaki düzenin de başarıya doğrudan etki ettiğini gözler önüne seriyor.

ZAMANINDA ÖDEME, MAKSİMUM MOTİVASYON

Kulüp içinde yapılan analizler, son yıllarda ödemelerin geçmişe kıyasla çok daha erken ve düzenli yapıldığını ortaya koydu.

Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline maaş ve primlerden oluşan hak edişlerin zamanında ödenmesi, özellikle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde moral ve motivasyonu üst seviyeye taşıdı.

Başkan Dursun Özbek ve ekibinin bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiği, herhangi bir gecikmeye kesinlikle tolerans tanımadığı öğrenildi. Böylece oyuncular ve teknik kadro sadece saha içi performanslarına odaklanabiliyor.

OSIMHEN TRANSFERİNDE REKOR ÖDEME

Yönetimin finansal disiplini sadece maaş ve primlerle sınırlı kalmıyor. Galatasaray, transfer harcamalarında da güvenilir bir profil çiziyor.

Son olarak Napoli'den rekor bir bedelle kadroya katılan Victor Osimhen için sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüne 40 milyon euroyu peşin olarak ödedi. Nijeryalı yıldızın transferi için toplamda 75 milyon euroyu gözden çıkaran yönetim, kalan 35 milyon euroluk kısmı ise iki taksit halinde ödeyecek.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Sahada elde edilen zaferlerin arka planında finansal istikrar ve kurumsal yönetimin etkisi büyük.

Galatasaray Yönetimi, ödemelerdeki bu istikrarlı tabloyu sürdürerek hem oyuncuların hem de teknik kadronun huzurunu ve odaklanmasını artırmayı hedefliyor. Yönetimin bu yaklaşımı, Sarı-Kırmızılılar'ın istikrarını korumasında kilit rol oynuyor.