Galatasaray'da ayrılık gelişmesi!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılabilir. 31 yaşındaki futbolcu, bazı teklifler aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık gelişmesi!
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03 Aralık 2024 14:00
Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

DEVRE ARASI AYRILABİLİR

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılabilir.

BAZI TEKLİFLER ALDI

Galatasaray'ın takımda tutmak istediği deneyimli orta saha oyuncusunun bazı teklifler aldığı ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

Kerem için daha önce adı geçen Werder Bremen ve Hoffenheim konusunda ise şu anda sıcak bir gelişme olmadığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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