Galatasaray'da Aurier ve Sanchez harıl harıl çalışıyor

Milli arayı fırsat bilen Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinden sonra takımı 5 günlük izinle ödüllendirdi. Ancak iki oyuncuya teknik heyet tarafından özel program hazırlandı.Bir aydır sakatlıkla boğuşanveizinli oldukları süre boyunca bireysel antrenman yaptı.İki oyuncu da milli arada takıma katılacak ve fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecekler.Aurier ve Sanchez'in dönüşüyle eli iyice rahatlayacak olan Buruk, Hatayspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.