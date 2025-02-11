Galatasaray'da akademide 16 imza birden!

Galatasaray, futbol akademisi için 16 yeni transfere imza attığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray Futbol Akademisi'nin farklı yaş kategorilerinde transfer ettiği oyuncular, bugün aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Sözleşmelerini imzalayan Genç Aslanlar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve oyuncumuz Yunus Akgün ile bir araya geldi.
Kulübümüzün, Gebze Yenikent Spor'dan 24.02.2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği Genç Aslanlarımız şu şekilde:
Eren Topaloğlu 01.06.2010
Kuzey Yıldız 29.06.2010
Eymen Ayyıldız 13.01.2011
Yağız Ünlen 11.11.2011
Berat Bayraktar 15.07.2011
Yusuf Bayram 14.01.2011
Poyraz Kirişkuzu 03.11.2011
Muhammet Burak Görgin 04.08.2010
Yusuf Sivaslıoğlu 13.3.2010
Mert Samed Selam 19.05.2010
Doruk Kadiroğlu 08.11.2010
Ahmet Poyraz Çakmak 05.01.2011
Eren Kaya 12.01.2008 (Profesyonel)
Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu 15.03.2010
Cem Efe Eroğlu 04.07.2009 (Profesyonel)"
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray Futbol Akademisi'nin farklı yaş kategorilerinde transfer ettiği oyuncular, bugün aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Sözleşmelerini imzalayan Genç Aslanlar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve oyuncumuz Yunus Akgün ile bir araya geldi.
Kulübümüzün, Gebze Yenikent Spor'dan 24.02.2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği Genç Aslanlarımız şu şekilde:
Eren Topaloğlu 01.06.2010
Kuzey Yıldız 29.06.2010
Eymen Ayyıldız 13.01.2011
Yağız Ünlen 11.11.2011
Berat Bayraktar 15.07.2011
Yusuf Bayram 14.01.2011
Poyraz Kirişkuzu 03.11.2011
Muhammet Burak Görgin 04.08.2010
Yusuf Sivaslıoğlu 13.3.2010
Mert Samed Selam 19.05.2010
Doruk Kadiroğlu 08.11.2010
Ahmet Poyraz Çakmak 05.01.2011
Eren Kaya 12.01.2008 (Profesyonel)
Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu 15.03.2010
Cem Efe Eroğlu 04.07.2009 (Profesyonel)"
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