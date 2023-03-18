Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten Emlak Konut'a farklı tarife!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Emlak Konut'u 90-68 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 18, Prints 9, Pelin Derya Bilgiç 12, McCowan 26, Stevens 11, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 7, Simge Tokmak, Miray Balotu 2, Merve Uygül, Devran Tanaçan
Emlak Konut: Lavender 17, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 3, Fields 21, Walker 5, Merve Arı 4, Harika Gözde Eldaş 2, Melek Selçok 3, Berfin Sertoğlu, Eda Balkan 5, Emel Sığırcı 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 45-39
3. Periyot: 71-51
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 18, Prints 9, Pelin Derya Bilgiç 12, McCowan 26, Stevens 11, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 7, Simge Tokmak, Miray Balotu 2, Merve Uygül, Devran Tanaçan
Emlak Konut: Lavender 17, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 3, Fields 21, Walker 5, Merve Arı 4, Harika Gözde Eldaş 2, Melek Selçok 3, Berfin Sertoğlu, Eda Balkan 5, Emel Sığırcı 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 45-39
3. Periyot: 71-51
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ