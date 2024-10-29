Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da BAXI Ferrol'ü ağırlayacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda evinde BAXI Ferrol ile çarşamba günü saat 20.00'da mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da BAXI Ferrol'ü ağırlayacak
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29 Ekim 2024 14:51
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü İspanya'nın BAXI Ferrol takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta ilk sırada yer alıyor. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta bulunuyor.

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