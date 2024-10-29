Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü İspanya'nın BAXI Ferrol takımını konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta ilk sırada yer alıyor. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta bulunuyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta ilk sırada yer alıyor. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta bulunuyor.