Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cenk Tosun sürprizi

Beşiktaş ile adı anılan Cenk Tosun'un, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda izleyeceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cenk Tosun sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2022 13:29
Everton ile sözleşmesi bu sene bitecek olan ve adı Beşiktaş ile anılan golcü oyuncu derbiyi statta takip izleyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.

DERBİYİ STATTA İZLEYECEK

Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun'un Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda takip edecek. (ASpor)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.