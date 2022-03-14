Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cenk Tosun sürprizi

Everton ile sözleşmesi bu sene bitecek olan ve adı Beşiktaş ile anılan golcü oyuncu derbiyi statta takip izleyecek.



Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.



DERBİYİ STATTA İZLEYECEK



Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun'un Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda takip edecek. (ASpor)





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