Galatasaray, Balkan Şampiyonu oldu!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Balkan Şampiyonu oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2023 23:19
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti.

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14'lük setlerle yendi.

Oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray Daikin, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu.

CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşti. Bu turda ilk maç 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery