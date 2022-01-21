Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı

🇧🇷Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva



🔸2 Maç - Kayserispor (90'), Konyaspor (44')

🔸Sarı kart - 1

🔸Şut - 1

🔸Topla buluşma - 117

🔸Kazandığı ikili mücadele - 5

🔸Kaybettiği ikili mücadele - 8 https://t.co/P6xkfyRGIF pic.twitter.com/Il0yrqUISV



— Sporx (@sporx) January 21, 2022

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.Sarı - kırmızılılarda orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yolların ayrıldığı açıklandı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."Assunçao, bu sezon çıktığı 2 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.