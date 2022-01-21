Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı - kırmızılılarda orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Assunçao, bu sezon çıktığı 2 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.
Sarı - kırmızılılarda orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Assunçao, bu sezon çıktığı 2 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.
🇧🇷Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva
🔸2 Maç - Kayserispor (90'), Konyaspor (44')
🔸Sarı kart - 1
🔸Şut - 1
🔸Topla buluşma - 117
🔸Kazandığı ikili mücadele - 5
🔸Kaybettiği ikili mücadele - 8 https://t.co/P6xkfyRGIF pic.twitter.com/Il0yrqUISV
— Sporx (@sporx) January 21, 2022