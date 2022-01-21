Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı
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21 Ocak 2022 23:15
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı - kırmızılılarda orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Assunçao, bu sezon çıktığı 2 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.

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