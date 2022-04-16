Galatasaray Akademisi'nde neler yaşanıyor?

Galatasaray camiası 30 Nisan'daki seçime odaklanırken son dönemde sarı kırmızılı kulübün altyapısının idari kanadında sorun yaşandığına yönelik iddialar artıyor.



Burak Elmas'ın, Florya'daki Futbol Akademisi'nin başına getirdiği Emir Kıvırcık ile bazı altyapı antrenörlerinin arasının açık olduğu hatta bir süredir de birbirleriyle konuşmadıkları yönünde ciddi bilgiler var. Florya'daki bu iletişimsizlik nedeniyle, altyapıdaki planlama, kadro - ilk 11 tercihleri, oyuncu transferleri başta olmak üzere belli konularda önemli sorunlar yaşandığına yönelik haberler geliyor.



Konuyla ilgili Emir Kıvırcık, Cumhuriyet gazetesine konuştu. Kıvırcık, "Bazı ailelerin gelip enteresan şeyler anlatmalarına, hocalarla ilgili şikayetlerine ve gelen isimsiz mektuba rağmen ben hocalarımın arkasında durdum. Ailelere, hocalarıma inanmayı tercih etmekle beraber iletilen konuları ciddiyetle takip edeceğime söz verdim." dedi.



"EFSANE JENERASYONLAR YOLDA"



Emir Kıvırcık, "Önümüzdeki senenin sistemini çalışıyorum. Beni yarın kapının önüne koysalar dahi Galatasaray için doğru olanı yapmaya devam edeceğim. Altyapıdaki bütün yetenekleri, yönetimimize, taraftarımıza, A takım hocamıza tanıtacağım. Dünyada ve Türkiye'de doğru uygulanan modellerle ilgili herkese ve her şeye rağmen bir ısrarım var, Galatasaray'ın menfaati açısından. Bunu da her şeye rağmen yapmaya çalışacağım. Altyapıdaki hocalarıma 'Temmuz ayından itibaren 3 inanılmaz yıl yaşayacağız, gerekirse gece gündüz Florya'da yatacağız. U19, U17 ve U16'dan Galatasaray tarihinde görülmemiş efsane jenerasyonlar yaratacağız.' dedim. Galatasaray altyapısının Galatasaray'ı kurtarabilir hale gelmesi şart. Bunu başarmak istiyorum. Bunu yaparken elbette herkesi mutlu etmek gibi bir vazifem yok, tek vazifem Galatasaray'ın menfaati. İnsana, yeteneklere ve armanın ruhuna yatırım yapabiliriz. Önceliğim budur." diye konuştu.





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