Galatasaray Adası'nda nöbet!

Yaşanan yıkımın ardından Sarı-Kırmızılı kulübün son dönemine damga vuran Galatasaray Adası'nda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.2012'den beri Galatasaray Kulübü ile işletmeci Mehmet Koçarslan arasındaki davalar halen sürerken geçen yıl Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı olduğu belirlenen bölümler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı. Adadaki havuzun yeniden düzenlendiği ve bu yaz hizmete gireceği yönündeki iddialar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 11 Temmuz'da adaya gidip kapalı alanları ve su kamelyesini yıkmıştı. Bu gelişmenin ardından, bir süredir zabıta ekiplerinin Galatasaray Adası çevresinde hem karada hem de denizde nöbet tuttuğu ortaya çıktı.Ada faal durumdayken, insanların buraya ulaşmak için teknelere bindiği iskele bölümünde zabıta 4 kişiden oluşan bir ekiple nöbet tutuyor. Ayrıca deniz zabıtasına ait bir tekne de iskelede hazır bekletiliyor. Zabıta ekiplerinin, Galatasaray Adası'na geçişlere hiçbir şekilde izin vermediği öğrenildi. Bu nöbetin ne kadar süreceği hakkında ise net bir bilgi paylaşılmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp üyelerinin sosyal tesis olarak yararlandığı Galatasaray Adası, 1 yıldır kullanılmaz halde hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekliyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray Adası'nı mutlaka geri almamız gerek. Kiracı 11 milyon liralık maddi ve manevi zarar davası açtı. Biz de kendisine zararlarımızdan dolayı 90 milyon lira manevi, 50 milyon lira da maddi olmak üzere ödeme ihtarı çektik. Davasını da açacağız" demişti.