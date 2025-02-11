Galatasaray - Adana Demirspor maçında 'VAR' gerçeği!

Galatasaray - Adana Demirspor maçındaki tartışılan pozisyon için VAR'daki Jakob Sundberg'in, maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a, "Doğru karar" dediği bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Adana Demirspor maçında 'VAR' gerçeği!
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11 Şubat 2025 09:24
Türkiye'nin gündemine oturan, Adana Demir'in da sahadan çekilmesiyle büyük kaosa sebep olan maçtaki penaltıyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı.

Müsabakanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'in, pozisyon sonrası genç hakem Oğuzhan Çakır'a, "Savunma oyuncusunun ayağı, rakip oyuncunun ayağına temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam" dediği bildirildi.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Maçın ardından çok farklı senaryolar gündeme gelmişti, biri de VAR'ın hiç devreye girmemesiydi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bilgi topladığı aktarıldı. Normalde hakemlerin VAR monitörüne gittiği pozisyonlardaki VAR kayıtları paylaşılıyordu. Ancak G.Saray-Adana Demir karşılaşmasındaki Mertens-Semih pozisyonu büyük ses getirdiği için bununla ilgili VAR konuşmalarının bugün açıklanacağı bildirildi. 

 

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