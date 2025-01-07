Galatasaray açıkladı: İki imza birden!

Galatasaray, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Galatasaray açıkladı: İki imza birden!
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07 Ocak 2025 14:25
Son güncelleme 07 Ocak 2025 14:38
Galatasaray, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Yalın Dilek için yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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