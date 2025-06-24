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Galatasaray'a Yunus Akgün'den sevindirici haber!

Sezonunun son bölümünü sakat tamamlayan Yunus Akgün'den Galatasaray'ı sevindirecek haber geldi.

calendar 24 Haziran 2025 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Yunus Akgün'den sevindirici haber!
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Sezonun son bölümünü sakat sakat tamamlayan ve şampiyonluğun ardından ameliyat olan Yunus Akgün, iyileşme sürecini çok iyi geçiriyor.

Sağlık heyetinin kendisine verdiği programı tatilde bile uygulayan Yunus Akgün'ün sezon başı kampına kadar tamamen hazır bir hale geleceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus Akgün, 12 gol, 14 asist kaydetti. 


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