Sezonun son bölümünü sakat sakat tamamlayan ve şampiyonluğun ardından ameliyat olan Yunus Akgün, iyileşme sürecini çok iyi geçiriyor.
Sağlık heyetinin kendisine verdiği programı tatilde bile uygulayan Yunus Akgün'ün sezon başı kampına kadar tamamen hazır bir hale geleceği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus Akgün, 12 gol, 14 asist kaydetti.
Sağlık heyetinin kendisine verdiği programı tatilde bile uygulayan Yunus Akgün'ün sezon başı kampına kadar tamamen hazır bir hale geleceği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus Akgün, 12 gol, 14 asist kaydetti.
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