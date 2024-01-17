Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve 21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak Trabzonspor mücadelesinde kendisine özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak.

Haber; DHA
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Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!
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17 Ocak 2024 11:50
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı.

Bu akşam 22.30 gibi İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

ÖZEL MASKE İLE SAHADA

21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

4 MAÇ KAÇIRDI

Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı. Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.   

 
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