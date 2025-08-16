Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.





Kolombiyalı stoper, Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği yeni sezon kadrosunda yer almadı.





Sabah gazetesinin haberine göre; 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Brezilya ekibi Vasco da Gama ve Rusya temsilcisi Spartak Moskova devreye girdi. Her iki kulüp de Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray ise oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi ekletmek istiyor. Kulübün Cuesta için 6 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.



Transfer görüşmelerinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



