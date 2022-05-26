Galatasaray'a 19'luk forvet: Oumar Traore

Spor Toto Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar, Al Jazira formasını giyen Oumar Traore ile ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Galatasaray'a 19'luk forvet: Oumar Traore
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26 Mayıs 2022 10:48
Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Bu kez iddianın adresi Birleşik Arap Emirlikleri. 

Sarı-kırmızılılar, Al-Jazira formasını giyen Oumar Traore ile ilgileniyor. 19 yaşındaki Malili futbolcu sağ kanatta görev yapıyor.

Bu sezon yakaladığı çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Traore'yi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da yakından takip ettiği belirtiliyor.

Bu sezon Al-Jazira formasıyla 27 maça çıkan genç futbolcu 4 gollük performans sergiledi.

1.69 boyundaki Oumar Traore müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkan bir kanat oyuncusu.

3 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen ve 1 de gol atmayı başaran yıldız futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2020 yılında ülkesinin takımlarından Stade Malien'den Al-Jazira'ya transfer olan Oumar Traore'nin Transfermakt verilerine göre piyasa değeri 800 bin euro. Ancak Al-Jazira'nın 19 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

OUMAR TRAORE KİMDİR?

20 Temmuz 2002'de Mali'de dünyaya geldi. Kariyerine Stade Malien altyapısında başladı. 2020'de Al-Jazira'ya transfer oldu. Bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 4 gole imzasını attı. 19 yaşındaki genç forvet, 1.69 cm boyunda... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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