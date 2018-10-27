  •  
    iddaa fenomeninden günün kuponu yayında
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...
  •  
    Transfer için düğmeye basıldı! "2 gönder, 2 al"
  •  
    Güneş'ten flaş Karius kararı! "Bu son şansın.."
  •  
    Ali Koç da devreye girdi, "Hasan Ali" zirveye çıktı!

Galatasaray, 7 eksikle Malatya deplasmanına çıkıyor!

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Galatasaray'da karşılaşma öncesi 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: AA
Galatasaray, 7 eksikle Malatya deplasmanına çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2018 12:18
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.

Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

7 futbolcu sakat

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, dün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için