Galatasaray, 4 maç sonra kazandı

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Söz konusu süreçte ligdeki Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçları beraberlikle sonuçlandı.
Dört maçlık beraberlik serisini sonlandıran Galatasaray, galibiyet hasretini dindirdi.
Dört maçlık beraberlik serisini sonlandıran Galatasaray, galibiyet hasretini dindirdi.
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