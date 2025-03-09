Galatasaray, 4 maç sonra kazandı

Galatasaray, 4 resmi maçın ardından galibiyetle tanıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 4 maç sonra kazandı
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09 Mart 2025 23:57
Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Söz konusu süreçte ligdeki Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçları beraberlikle sonuçlandı.

Dört maçlık beraberlik serisini sonlandıran Galatasaray, galibiyet hasretini dindirdi.


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