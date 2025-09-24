23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Galatasaray, 4 maç daha kazanırsa kendi rekorunu kıracak!

Galatasaray yurt içinde oynadığı son 17 maçı kazandı. 48 gol atıp 8 gol yedi. Aslan ligde 4 maç daha kazanması halinde kendisine ait olan galibiyet serisi rekorunu kıracak.

calendar 24 Eylül 2025 08:38
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray ligde ve kupada oynadığı maçlarda uzun bir süredir yenilgi yüzü görmüyor.

Sarı-Kırmızılı takım geçen sezondan beri 14'ü Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son çıktığı 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 48 kez havalandıran Cimbom kalesinde ise 8 gol gördü.

YENİ BİR REKOR PEŞİNDELER

Daha önce üst üste 17 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kıran Okan Buruk'un öğrencileri ligde üst üste 4 maç daha kazanmaları durumunda bu sayıyı 18'e çıkararak yeni bir rekora daha imza atmaya çalışacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
