Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı!

G.SARAY'DA 3 İSMİN 'İLK' HEYECANI

ARDA TURAN, 3.403 GÜN SONRA YENİDEN

ÜÇ YENİ TRANSFER KADRODA YOK

56 GÜN SONRA YENİDEN EVİNDE

MARIUS SUMUDICA'NIN İLK 11'İ

GALATASARAY, GOLLE 'MERHABA' DEDİ

GAZİANTEP RİSK ALDI, EMRE KILINÇ ATTI

GÜNAY GÜVENÇ TEK BAŞINA DİRENDİ

FALCAO, İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ

GAZİANTEP, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

G.SARAY, 60'DAN SONRA KONTROLÜ ALDI

SON 20'DE TEMPO DÜŞTÜ, G.SARAY KAZANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.Galatasaray, 8. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle öne geçti. Falcao'nun asistinde Emre Kılınç, 28. dakikada aşırtma golüyle farkı artırdı. Radamel Falcao, 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.Gaziantep, 53. dakikada Andre Ribeiro'nun golüyle farkı 2'ye indirdi.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezona 3 puanla başladı. Gaziantep ise ilk hafta puanla tanışamadı.Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Galatasaray'da üç futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşadı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmada Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Younes Belhanda, Emre Kılınç ve Radamel Falcao'yu ilk 11'de görevlendirdi.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne görev bekledi.Müsabakaya ilk 11'de başlayan yeni transferler Fatih Öztürk, Elabdellaoui ve Emre Kılınç, ilk kez bir resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti.Galatasaray'dan 2011'de ayrılan ve 9 yıl sonra yeniden dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı formayı 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sırtına geçirdi.Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.Arda Turan, karşılaşmaya Galatasaray'ın kaptanı olarak çıktı.Galatasaray'da üç yeni transfer maç kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı takımın yeni oyuncularından Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ile Oghenekaro Etebo, maç kadrosu dışında kaldı.Sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 2 ay sonra sahasında lig maçına çıktı.Süper Lig'de sahasında son maçını 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Göztepe ile 18 Temmuz'da yapan Galatasaray, 56 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda rakip ağırladı.Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Galatasaray maçı 11'i şöyle:Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay Aktaş, Morais, Sousa, Maxim, Güray Vural, Ribeiro, Kenan Özer.Galatasaray, 5'li savunmayla başlayan Gaziantep'e karşı orta sahada hakimiyeti sağladı ve kanatları kullanarak tehlikeler yaratmaya başladı. İlk dakikalardan itibaren oyuna ağırlığını koyan sarı kırmızılı ekip, 5. dakikada penaltı kazandı.Kubilay Aktaş'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında, hakem Bahattin Şimşek VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 8. dakikada topun başına gelen Radamel Falcao, topu sağ köşeden ağlarla buluşturmayı başardı.Gaziantep, bu golden sonra daha riskli bir oyun oynamaya başladı. Savunma çizgisini öne çıkaran ve alan daraltmaya çalışan Gaziantep, yaptığı basit top kayıplarıyla birlikte kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşamaya başladı.Galatasaray'ın etkili ataklarına bu dakikalarda Günay Güvenç, başarılı kurtarışlarıyla yanıt verdi ama sarı kırmızılı ekip 28'de Günay'ın direncini kırmayı başardı. Orta alana yakın bir noktada Jean-Armel Kana-Biyik'ın kaptırdığı top sonrasında Emre Kılınç, Radamel Falcao ile yaptığı verkaçla ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla kalesini terk eden Günay Güvenç'in yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Gaziantep, maçtaki ilk tehlikeli gol pozisyonunu 32. dakikada yakaladı ancak Papy Djibolodji, bu pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Galatasaray'da 35'te Feghouli ile karşı karşıya bir pozisyondan faydalanamadı. Pozisyonun hemen ardından kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray, Luyindama ve Feghouli ile iki kez daha kaleyi yokladı ancak Günay Güvenç gole izin vermedi.Galatasaray, savunmayı çok önde kuran Gaziantep'e karşı üçüncü golünü 40. dakikada buldu.Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Radamel Falcao, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla topu Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray, 44. dakikada Feghouli ile farkı 4'e çıkarma fırsatı da yakaladı ancak top kaleye girmeden önce Kana-Biyik topu çizgi önünde uzaklaştırmayı başardı.İlk 45 dakikayı Galatasaray, 3-0'lık skorla ve üstün bir oyunla önde kapattı.Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Kenan Özer ve Kubilay Aktaş kenara gelirken, Enver Cenk Şahin ve Jefferson oyuna girdi.İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk ekip, 53'te Andre Ribeiro'nun ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye indirdi. Güray Vural'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Andre Ribeiro, Christian Luyindama'dan sıyrılarak sol çaprazdan yaptığı sert ve etkili vuruşla meşin yuvarlağı Fatih Öztürk'ün sağından yakın köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Golden sonra Sumudica, ikinci kez oyuna hamle yaptı ve Andre Sousa yerine Furkan Soyalp'i oyuna aldı.Galatasaray, ikinci yarının ilk 15 dakikasında verdiği oyun üstünlüğünü tekrar almaya başladı. 60'ta Falcao ile Galatasaray tekrar gole yaklaştı. Dönüşünde müsait durumdaki Arda Turan'ın vuruşu üstten auta gitti. 63'te bir kez daha Falcaoı ile Galatasaray gole yaklaştı. Kolombiyalı santrfor, altıpas içinde yakın mesafeden gelişine kafa vuruşunu yaptı. Günay Güvenç son anda köşeden topu çelmeyi başardı.Fatih Terim, 66. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Arda Turan, Luyindama ve Feghouli oyundan çıktı. Yerlerine Ömer Bayram, Ryan Donk ve Ryan Babel dahil oldu. Kaptanlık pazubendi ise Arda'dan Donk'a geçti. Gaziantep ise son oyuncu değişikliği hakkını Maxim yerine Muhammet Demir'i oyuna alarak kullandı.70'ten sonra her iki takımın da temposu düşmeye başladı ve top kayıpları arttı. Galatasaray, savunma güvenliğini ön plana alarak oynadığı bu bölümün ardından 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.7. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Feghouli'nin hafif sol çaprazdan şutunda top ceza sahasındaki Kubilay Aktaş'tan döndü. Pozisyonda devam kararı veren hakem Bahattin Şimşek, oyun durduktan sonra VAR'dan pozisyonu yendiden izledi ve Kubilay'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.17. dakikada Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu, Güray Vural kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.32. dakikada Emre Kılınç'tan orta sahada kaptığı topu Kenan Özer'e aktaran Djilobodji, koşusuna devam etti. Kenan'ın pasıyla kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Djilobodji, rakibinin zamanında kalesini terk etmesinden dolayı istediği vuruşu yapamadı ve top yandan auta çıktı.34. dakikada Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Luyindama'nın kafayla vurduğu topu Günay soluna uzanarak kurtardı. Sağa açılan topu alan Belhanda yine orta yaptı. Ceza sahasına indirilen meşin yuvarlağa penaltı noktası civarında Feghouli vurdu. Ancak Günay, bu kez de sağına gelen topu çıkardı.