Galatasaray, 22'lik golcü için Lokomotiv'le yarışıyor!

Yeni sezon çalışmalarına start veren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray, 22'lik golcü için Lokomotiv'le yarışıyor!
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02 Temmuz 2020 13:04
Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili Bulgaristan'dan da flaş iddia ortaya atıldı.

Bulgar basını, sarı-kırmızılıların L.Sofya'nın 22 yaşındaki süper yeteneği Nigel Robertha'nın peşinde olduğunu yazdı.

Scoutlar, L.Sofya'nın son olarak Beroe ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcüyü izlediler. Robertha, mücadelede takımının 2 golünü de atarak galibiyeti getiren isim oldu.

LOKOMOTIV DE ONU İSTİYOR

Maç, Levski'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. Oyuncuyu izleyenler arasında Lokomotiv Moskova kulübünün de olduğu öne sürüldü. 1998'de Hollanda'nın Dordrecht şehrinde dünyaya gelen Robertha, 1.82 boyunda ve forvet hattında forma giyiyor. Robertha, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol, 2 asist üretti.



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