Galatasaray, 2 basit hatayla 3 puandan oldu!

Galatasaray'da Marcao ve Taylan Antalyalı'nın hataları 2 gole neden oldu.



Müsabakada sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü bulunurken Marcao, 84. dakikada ceza sahasında topu uzaklaştıramayınca Bakasetas'ın golü geldi.



Maçtaki diğer kritik hatayı ise 90. dakikada Taylan yaptı. Kaleci Fatih Öztürk'ün eliyle topu attığı Taylan, ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlağı Visca'ya kaptırdı. Bu oyuncu, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü kaybetti.









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