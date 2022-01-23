Galatasaray, 2 basit hatayla 3 puandan oldu!

Galatasaray, Marcao ve Taylan Antalyalı'nın hatalarıyla Trabzonspor maçını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, 2 basit hatayla 3 puandan oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 23:50
Galatasaray'da Marcao ve Taylan Antalyalı'nın hataları 2 gole neden oldu.

Müsabakada sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü bulunurken Marcao, 84. dakikada ceza sahasında topu uzaklaştıramayınca Bakasetas'ın golü geldi.

Maçtaki diğer kritik hatayı ise 90. dakikada Taylan yaptı. Kaleci Fatih Öztürk'ün eliyle topu attığı Taylan, ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlağı Visca'ya kaptırdı. Bu oyuncu, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü kaybetti.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.