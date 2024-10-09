Gabriel Sara'nın hayali Brezilya Milli Takımı!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, milli takıma çağrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gabriel Sara'nın hayali Brezilya Milli Takımı!
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09 Ekim 2024 11:39
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla geçer not alan Sara, hayalinin Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak olduğunu söyledi.

"BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Brezilyalı yıldız yaptığı açıklamada, "Kariyerimin her aşamasında olduğu gibi benim için de bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek güzel. Milli takıma çağrılmak bir sonraki hedefim ve bunun doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Dünya Kupası'nda oynama hayalim var ve bunu başarmak için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın Norwich City'den 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Sara, 11 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takım formasını henüz giyemedi. 

 
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