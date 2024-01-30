Gabriel Paulista transferinin ilginç hikayesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valencia'da forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı gündemine almıştı.



Relevo'nun haberine göre; Tarihler 28 Ocak Pazar gününü gösterdiğinde Beşiktaş ve Valencia, tecrübeli oyuncunun transferi için anlaşma sağladı.



Haberde, Valencia'nın ertesi gün, futbolcusu Paulista'ya Beşiktaş'a gitmesini söylediği belirtilirken, Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un da oyuncuyu arayarak ikna ettiği ifade edildi.



ATLETICO MADRID ARAYA GİRDİ!



Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid'de Giménez'in pazar günü Valencia maçında sakatlanması ve Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye kiralanması sonucu Atletico Madrid stoper arayışına girdi.



Çıkan haberlere göre; Atletico Madrid'in, pazartesi gecesi Valencia'da forma giyen Paulista'yı arayıp 1.5 yıllık sözleşmeye teklif ettiği, oyuncuyu da ikna ettiği aktarıldı.



Son aktarılan bilgilere göre tecrübeli oyuncu Gabriel Paulista'nın imza için Madrid'e gittiği ifade edildi.



