Gabigol, Cruzeiro ile sözleşme imzaladı

Brezilya Série A'nın önemli isimlerinden Gabriel Barbosa, Flamengo'dan ayrıldı ve Cruzeiro'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gabigol, Cruzeiro ile sözleşme imzaladı
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01 Ocak 2025 15:55
Cruzeiro, yıldız forvet Gabriel Barbosa ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. 

5 yıl boyunca formasını terlettiği Flamengo'dan ayrılan Gabigol, bir başka Série A ekibi Cruzeiro'ya bedelsiz olarak transfer oldu.



Cruzeiro'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada,

"Hoş geldin, Gabigol! Çok sayıda şampiyonluk kazanan forvet oyuncusu, 2028 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi. 

FLAMENGO TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Brezilya Série A'nın yıldız futbolcusu, bu ligde çıktığı 264 maçta 113 gol, 31 asistlik performans sergiledi. 

Flamengo'dan ayrılan Gabigol, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.
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