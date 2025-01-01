Gabigol, Cruzeiro ile sözleşme imzaladı

Cruzeiro, yıldız forvet Gabriel Barbosa ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.5 yıl boyunca formasını terlettiği Flamengo'dan ayrılan Gabigol, bir başka Série A ekibi Cruzeiro'ya bedelsiz olarak transfer oldu.Cruzeiro'nun resmi sitesinden yaptığı açıklamada,"Hoş geldin, Gabigol! Çok sayıda şampiyonluk kazanan forvet oyuncusu, 2028 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.Brezilya Série A'nın yıldız futbolcusu, bu ligde çıktığı 264 maçta 113 gol, 31 asistlik performans sergiledi.Flamengo'dan ayrılan Gabigol, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.