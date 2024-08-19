Fulham, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği merkez orta saha oyuncusu Sander Berge'yi kadrosuna kattı.



The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz temsilcisi, 23.5 milyon euro artı bonuslarla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu ve menajeri Morten Wivestad, transferin tamamlanması için Salı günü Londra'da sağlık kontrolünden geçecek.



Berge, Ryan Sessegnon, Jorge Cuenca ve Emile Smith Rowe'un ardından Fulham'ın yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi olacak. Orta sahayı güçlendirecek olan Berge, Willian'ın sözleşmesinin sona ermesi ve João Palhinha'nın Bayern Münih'e transferinin ardından Marco Silva'nın orta saha seçeneklerinden biri olacak.





Berge, geçen sezon Burnley formasıyla 40 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.





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