Fulham'ın stoperi Diop, eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı

Premier Lig'de Fulham forması giyen Issa Diop, eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Diop, kendisinden yüksek miktarda nafaka isteyen eski eşini öldürmekle tehdit ettiği iddia ediliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fulham'ın stoperi Diop, eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı
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19 Haziran 2023 16:04
Son güncelleme 19 Haziran 2023 16:05
İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın defans oyuncusu Issa Diop, eski eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla Fransa'da gözaltına alındı.

26 yaşındaki defans oyuncusu, bölgesel haber kaynağı La Depeche du Midi'ye göre şu anda Toulouse'da polis gözetiminde.

Habere göre, Diop pazar akşamı saat 8 civarında Toulouse'daki Pullman Otel'de yakalandı. Fransız medyası, Diop ve 29 yaşındaki partnerinin şu anda bir boşanma sürecinde olduklarını ve bu durumun çift arasında yoğun tartışmalara yol açtığını belirtti.

Diop'un eski partnerinin, yıldız futbolcunun ödemeyi reddettiği büyük miktarlarda para talep ettiği iddia ediliyor.

İlişkinin kötüleşmesiyle birlikte, Diop'un 'senden kesin olarak kurtulacağım' sözleriyle eşine ölüm tehdidi yaptığı iddia edildi. La Depeche du Midi'ye göre geçtiğimiz hafta Diop'a karşı şikayetler dosyalandı.

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