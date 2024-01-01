Frenkie de Jong: 'Hayalimdeki kulüpteyim'

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, bir röportaj verdi.



Hollandalı futbolcu, Barcelona'yla ilgili olarak, "Her zaman hayalini kurduğum kulüpteyim" dedi.



Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dönemi değerlendiren Frenkie de Jong, "La Liga'da şimdiye kadar iyi değildik. Ama daha sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Asla ne olacağını bilemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubumuzu lider tamamladık, bu iyi bir durum. Hala oynayacak çok maç var" sözlerini kullandı.



"Yetenekli bir kadromuz var ama yeterince istikrarlı değiliz. Bunun tam olarak neyle ilgili olduğundan emin değilim" diyen başarılı futbolcu, "Umarım bu yıl boyunca aynı takımla oynayabiliriz ve herkes formda kalır. O zaman kesinlikle daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.



26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona forması altında çıktığı 12 maçta 1 gol attı.





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