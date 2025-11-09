Fred'den Tedesco'ya mesaj var: 'Hazırım!'

Kadıköy, Fred'i yeniden bağrına basmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir ilk 11'de formasına hasret kalan Brezilyalı yıldız, "Artık hazırım" diyerek İsmail Yüksek'in de cezalı olduğu bugünkü Kayseri maçında hocası Domenico Tedesco'dan formayı istedi.
FRED: "EKSİĞİM YOK"
Sambacı, "Hem mental hem fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Eksiğim yok" mesajıyla ilk 11 için bastırıyor.
TEDESCO: "ÇOK İYİ ÇALIŞTIN"
Öğrencisine, "Bu süreçte çok iyi çalıştın, aldığın süreleri iyi değerlendirdin ve performansından memnunum" diyen Tedesco'nun bugün 8 numarada tecrübeli oyuncuyu düşündüğü kaydedildi.
