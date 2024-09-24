Fred: "Daha hiçbir şey bitmedi!"

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozuk olsa da Brezilyalı yıldız Fred'in takımına olan inancı tam...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fred: 'Daha hiçbir şey bitmedi!'
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24 Eylül 2024 11:57
Son güncelleme 24 Eylül 2024 11:58
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarının başında gelen Fred, Süper Lig'deki ilk yenilgisini (29 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet) yaşamıştı.

Takım arkadaşlarına ve teknik ekibe sahip çıkan Brezilyalı futbolcu, bu yenilgiye bu kadar takılmamaları gerektiğini söyledi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Eğer bir yenilgiye bu kadar takılıp kalırsak, önümüzü göremeyiz. Her kulvarda henüz mücadelenin başındayız. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Her şey lig sonunda belli olacak." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Fred, "Eleştirilere elbette saygı duyuyorum. Daha iyi olmak için hem ben hem de arkadaşlarım, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı. 

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