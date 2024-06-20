Fransa'da gözde Ndombele!

Tottenham'ın sözleşmesini feshettiği Tanguy Ndombele, Fransa'da transferin gözde ismi oldu. Nice, Lille ve Marsilya, Fransız futbolcu ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fransa'da gözde Ndombele!
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20 Haziran 2024 14:44
Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve sezonun sona ermesiyle Tottenham'a geri dönen Tanguy Ndombele, yeni sezonda kariyerine ülkesi Fransa'da devam edebilir.

Tottenham'a dönmesinin ardından İngiliz ekibinin sözleşmesini feshettiği 27 yaşındaki futbolcu, Fransız ekiplerinin gözdesi oldu.

FRANSIZ EKİPLERİ DURUMUNU İZLİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Nice, Lille ve Marsilya, Ndombele ile ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ

Bonservisi elinde olan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta süre bulan Ndombele, 1 asist yaptı.

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