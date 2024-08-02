Fransa'da Fenerbahçe alarmı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Lille cephesinde tur öncesi heyecan sonuna kadar hissediliyor.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Lille cephesinde tur öncesi heyecan yükseliyor.
RMC Sport'a konuşan Fransız gazeteciler Walid Acherchour, Daniel Riolo ve Thibaud Leplat çarpıcı ifadeler kullandı.
THIBAUD LEPLAT: "ÇOK KARAMSARIM!"
Şampiyonlar Ligi elemelerinin zorlu geçtiğini söyleyen Thibaud Leplat, "İçinde bulunduğumuz durum beni karamsarlığa itiyor. 2016'dan bu yana Şampiyonlar Ligi play-off'unu geçmeyi başaran tek bir kulüp yok. Monaco, Fenerbahçe'ye karşı oynadı, belki de tek iyi haber bu. Biraz hafife aldığımız bu yaz maçından çıkan tek kulüp. Bunu geçen sene Marsilya'nın Panathinaikos'a karşı oynadığı maçta gördük. Sonuçta Fransız kulüpleri bu maçları geçemezler." dedi.
DANIEL RIOLO: "BASKI FENERBAHÇE'DE"
Baskı hisseden takımın Fenerbahçe olacağını söyleyen Daniel Riolo, "Geçen yıl Marsilya için bağlam çok daha ağır ve baskılıydı. Sezonun bir kısmı zaten bunun üzerine oynanıyordu, çünkü yeni transferler olmuştu. Marsilya'nın gitmemesi Ağustos ayından itibaren neredeyse bir endüstriyel kazaydı. Lille için baskı hiç de aynı değil. Eğer geçemezse, yine de Avrupa Ligi olacak, beklentiler ve baskı aynı değil. Baskı daha ziyade Fenerbahçe'nin üzerinde." sözlerini sarf etti.
WALID ACHERCHOUR: "KADRO YETERSİZ"
Lille kadrosunun Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu söyleyen Walid Acherchour ise "Bu play-off berbat. Lille'de antrenör değişikliği oldu ve Fonseca, Genesio'nun yerine takımdan ayrıldı. Ayrılan Leny Yoro dışında kadroda pek bir değişiklik olmadı. Şimdi de Bentaleb ve Jo David'in durumları var. İkincisi oynayacak mı? Elinden geleni yapacak mı? Lille'e dönecek olursak, belki de çok fazla değişmeyen bu ilk 11 Fener'e karşı işe yarayacaktır. Her halükarda bu maç için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Lille cephesinde tur öncesi heyecan yükseliyor.
RMC Sport'a konuşan Fransız gazeteciler Walid Acherchour, Daniel Riolo ve Thibaud Leplat çarpıcı ifadeler kullandı.
THIBAUD LEPLAT: "ÇOK KARAMSARIM!"
Şampiyonlar Ligi elemelerinin zorlu geçtiğini söyleyen Thibaud Leplat, "İçinde bulunduğumuz durum beni karamsarlığa itiyor. 2016'dan bu yana Şampiyonlar Ligi play-off'unu geçmeyi başaran tek bir kulüp yok. Monaco, Fenerbahçe'ye karşı oynadı, belki de tek iyi haber bu. Biraz hafife aldığımız bu yaz maçından çıkan tek kulüp. Bunu geçen sene Marsilya'nın Panathinaikos'a karşı oynadığı maçta gördük. Sonuçta Fransız kulüpleri bu maçları geçemezler." dedi.
DANIEL RIOLO: "BASKI FENERBAHÇE'DE"
Baskı hisseden takımın Fenerbahçe olacağını söyleyen Daniel Riolo, "Geçen yıl Marsilya için bağlam çok daha ağır ve baskılıydı. Sezonun bir kısmı zaten bunun üzerine oynanıyordu, çünkü yeni transferler olmuştu. Marsilya'nın gitmemesi Ağustos ayından itibaren neredeyse bir endüstriyel kazaydı. Lille için baskı hiç de aynı değil. Eğer geçemezse, yine de Avrupa Ligi olacak, beklentiler ve baskı aynı değil. Baskı daha ziyade Fenerbahçe'nin üzerinde." sözlerini sarf etti.
WALID ACHERCHOUR: "KADRO YETERSİZ"
Lille kadrosunun Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu söyleyen Walid Acherchour ise "Bu play-off berbat. Lille'de antrenör değişikliği oldu ve Fonseca, Genesio'nun yerine takımdan ayrıldı. Ayrılan Leny Yoro dışında kadroda pek bir değişiklik olmadı. Şimdi de Bentaleb ve Jo David'in durumları var. İkincisi oynayacak mı? Elinden geleni yapacak mı? Lille'e dönecek olursak, belki de çok fazla değişmeyen bu ilk 11 Fener'e karşı işe yarayacaktır. Her halükarda bu maç için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
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