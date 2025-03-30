Frankowski'yi vatandaşı yaktı; 12 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbide Przemyslaw Frankowski, Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit'in uyarısıyla oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu 12 yıl sonra kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Frankowski'yi vatandaşı yaktı; 12 yıl sonra bir ilk!
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30 Mart 2025 11:35
Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta Przemyslaw Frankowski, 36'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ernest Muçi'ye yaptığı faulde önce Yasin Kol sarı kart verdi. Ancak VAR'da yer alan Polonyalı Pawel Pskit devreye girdi.

VATANDAŞI YAKTI

Polonyalı VAR hakemi, Yasin Kol'u çağırarak pozisyonu izletti. Bunun akabinde de Polonyalı Frankowski, vatandaşının uyarısıyla oyundan atıldı.

12 YIL SONRA İLK KEZ

Tecrübeli futbolcu 12 yıl sonra kırmızı kart gördü.

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Öte yandan Frankowski, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Frankowski, paylaşımında, "Sorumluluğu alıyorum" dedi.

Frankowski'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray'ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!" 

 

 
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